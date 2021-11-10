Догралися: поліція схопила банду, яка в Росії влаштовувала нелегальну гру для китайців

142 затриманих і 253 мільйони доларів: поліція Китаю сумлінно відпрацьовує свою зарплату. Правоохоронці викрили угруповання, яке нелегально привозило місцевих покеристів для гри в російських казино.

Кілька років тому влада Китаю буквально перекрила кисень місцевим гравцям. Сходити в ол-ін на території країни можна лише в Макао, а гра в казино більшості іноземних держав для китайців поза законом.

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На допомогу спраглим гравцям прийшли винахідливі шахраї, які влаштували нелегальний покерний тур до сусідньої Росії. Покеристи перетинали кордон цілком законно, зокрема і через робочі візи. Потім їх доставляли до гральної зони Примор’я, де китайці могли насолоджуватись улюбленою грою.



Поліція накрила підпільну гру / Фото channelnewsasia.com

Після підпільної "катки", бізнесмени отримували відсоток від виграшу своїх клієнтів. Судячи із суми, яку вилучила поліція – 253 мільйони доларів – справи у банди йшли непогано. Така гучна справа, вочевидь, змусить китайську владу ще міцніше затиснути лещата. Але для тих, хто закоханий у покер, не існує жодних кордонів.