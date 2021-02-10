Дмитро "barathrum15": "Після джекпоту гратиму розкутіше"

Харків'янин Дмитро barathrum15 зірвав на PokerMatch найкрупніший бед-біт-джекпот в історії України. Програна роздача з каре валетів принесла йому понад 1,500,000 гривень! В інтерв'ю Дмитро розповів про свої емоції після топового "заносу", покерні будні і про те, на що планує витратити свій виграш.

- Діма, вітаємо з крупним виграшем! Як відчуття?

- Дякую! Чесно кажучи, досі не можу усвідомити, що зі мною таке трапилось. Адреналін зашкалює. Вчора не міг заснути, поспав, мабуть, години зо дві. Знаєш, я ніколи особливо не вірив у те, що мені може випасти джекпот. Одна справа, коли ти граєш у турнірі і бачиш, що там за перше місце може бути крупна сума, а тут усе сталося раптово, і від цього ще більші враження.

- Роздача досі перед очима?

- Еге ж. Виставилися префлоп. Опонент запушив, можна було, звичайно, й викинути пару валетів, але передумав. Просто вже сьомий день підряд був у "мінусах". Побачив тузів у опонента, а потім своє каре з флопу. Ну, думаю, один раз у житті переїхав "по грязюці". І якось так перемкнувся на інші столи. Коли дивлюся - стіл із валетами завис і посипалися монетки!

- Ти більше граєш кеш чи турніри?

- В основі я кеш-гравець. У покері вже десь біля 13 років, і перші чотири роки були дуже вдалі. Стабільно грав ліміти від $1/2 та плюсував. А потім почалася чорна смуга, банкрол танув, і вже почав був підключати турніри. Був навіть момент, коли я повністю пішов із покеру. Відкрив фірму з доставляння суші, теж багато витратив на цю історію, заліз у борги. Впродовж року займався цим бізнесом, майже "в нуль" вийшов, але вирішив не продовжувати. Складно це все виявилось. Це було років 5 тому, і з тих пір займаюся тільки покером.

- У турнірах у тебе є непогані досягнення на PokerMatch, вигравав кубки!

- Ну, я б не сказав, що це аж такі топові заноси були, але приємно перемагати, так. А ще трофеї дуже подобаються моїй донечці Ніколь. Навіть питає іноді: "Пап, коли там наступний кубок вже надішлють?" (посміхається).

- Тобто сім'я за тебе вболіває?

- Авжеж, і це додає мотивації. Дружина Наташа завжди підтримувала, навіть у найскладніші часи.

- Чим побавиш рідних з виграшу?

- Нарешті зможемо скінчити ремонт у квартирі, і обов'язково щось іще придумаю. Ну й тепер маю гарний банкрол для гри і зможу впевненіше почуватися за столами. Чи піднімуся по лімітах? Можливо, частіше заходитиму на 50/100. Раніше там теж іноді грав, але досить тайтово через невеликий банкрол. Бувають ситуації, коли розумієш, що потрібно доблефувати, наприклад, але не робиш цього. Тепер буду сміливішим.

- Бачив тебе на live-серіях PokerMatch UA Millions. Є що згадати?

- Я люблю грати в офлайні, але поки що не дуже складається. І вживу, звісно, важко це все терпіти. Один турнір на день граєш, нібито все вірно робиш, а результатів нема. Тому я комфортніше почуваюся в онлайні, але іноді хочеться відійти від усієї цієї одноманітності, побачити людей, карти, фішки в руках потримати.

- Які враження від гри на PokerMatch?

- Останнім часом тільки тут і граю. Дуже зручно, що завжди швидко можна зробити кешаут. Коли маєш сім'ю, потрібні постійно живі гроші на витрати, і тут на PokerMatch усе чітко - виводить без питань. Подобається поляна. Звісно, зараз більше сильних регів з'явилося, але при цьому кількість любителів не зменшується. Кілька разів брав участь у турнірних гонках, потрапляв у призи акцій. Але тут я все ж таки намагаюся не гнатись за кількістю, а робити наголос на якість.

- Скільки часу покер займає в твоєму житті?

- По-різному. Буває, що й по 28 днів на місяць граю, кілька днів вихідними тільки роблю. Коли граю турніри, комфортно відкривати 8-12 столів протягом сесії. Багато залежить від мого стану. Якщо трохи спати хочу і втомився, то менше.

- Із таким графіком іще на щось час залишається?

- Люблю тренуватися. Причому можу просто на вулиці на турніках позайматися. Взимку - лижі, навесні і влітку - велосипед. Я називаю усе це фітнесом.

- Так, ну а тепер найголовніше. Давай рецепт, як зірвати джекпот?

- (посміхається) Ну що тут скажеш. Намагайтеся завжди показувати свою найоптимальнішу гру й витискати максимум. А джекпот? Якщо судилося, то він сам вас знайде!

Інтервью підготував Євген Смертенко