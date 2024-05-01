Майстер домінування, чи хайролер: дізнайся про свої покерні чесноти

У покері немає якоїсь чіткої формули успіху. Гравці настільки різні, а гра – непередбачувана, що важко спрогнозувати підсумок. Утім не буде зайвим визначити свій стратегічний підхід у покері, щоб внести, при потребі, корективи і покращити власні результати.

Пропонуємо вам пройти нескладний візуальний тест, щоб визначити свій покерний стиль. Оберіть один з наведених символів (послідовність: зліва – направо, зверху – вниз) і дізнайтесь, до якого типу гравців належите саме ви.

До теми Хижак усередині тебе: тест з картинкою визначить ваш покерний інстинкт



Візуальний тест / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою сервісу DALL-E

Гасова лампа

Цей символ характеризує ясність під час ухвалення рішень. Ви граєте за чітким планом і з холодною головою і зважуєте кожен хід. Гасова лампа "оберігає" вас від авантюрних блефів, водночас нерідко "змушує" хіроу-колити, що часто приносить вам успіх.

Щит

Якщо обрали щит, надаєте перевагу обережному захисному стилю гри. Ризики тут мінімальні, але і виграші зазвичай не є видатними. Ви уникаєте мільті-вей потів і рідко застосовуєте такий прийом, як 3-бет.

Корона

Третій символ належить лідеру за покерним столом. Ви любите домінувати, тиснучи на суперників стеком і губитесь, коли ваші статки є мінімальними. Гравці, які обрали корону, є страшенно амбітними і мають високу самооцінку, що водночас є великим недоліком у покері. Неприхильність фортуни може вас легко змусити втратити контроль.

Золотий компас

Четвертий символ характеризує покериста, який звик грати на високих лімітах. Вам подобається ризикувати чималими інвестиціями заради великих виграшів. Гравців, які обрали золотий компас, безумовно, належать до касти хайролерів.