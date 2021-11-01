Дідусю не сидиться вдома: 88-річний Дойл Брансон повернувся в живий покер

Легенда покеру Дойл Брансон уже 3 роки як завершив свою більш ніж 50-річну кар’єру. Утім, обіцяв при нагоді тішити публіку своєю присутністю і дотримав слова.

Знову пограти пліч-о-пліч із легендою пощастило учасникам турніру для гравців віком від 60 років. Івент для досвідчених спортсменів викликав чималий інтерес – Дойл Брансон потрапив у кілополяну майже із 2 тисяч входів.

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На тривалу дистанцію легендарний Texas Dolly, щоправда, не націлювався, дав шанс поборотись за золотий браслет молодшим спортсменам. Граючи у власне задоволення, Брансон швидко розгубив стартовий стек і вилетів на 6-4 проти кишенькових тузів.

Дойл Брансон на цьогорічній WSOP. Відео:

Швидкий виліт зовсім не засмутив члена "Зали слави покеру". Із посмішкою на обличчі Дойл Брансон осідлав свого скутера і відправився відпочивати. Все-таки на Світовій серії покеру легендарний американець свою місію вже виконав.



Дойл Брансон на цьогорічній WSOP / фото PokerNews

Майже 35 років тому Брансон вдруге тріумфував у Головній події WSOP, а загалом за кар’єру зібрав 10 золотих браслетів. В активі легенди більше 6 мільйонів доларів призових в офлайн-покері. Та найголовніше – безмежна повага і любов збоку суперників і фанатів у всіх куточках покерного світу.