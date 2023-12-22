Мільйони доларів для чемпіона: американець підкорив покерний турнір із рекордною гарантією

Деніел Сепіол більш як у 500 разів примножив свої інвестиції в мегатурнірі WPT World Championship. Задля перемоги чемпіонові довелось здолати майже 4 тисячі суперників.

У Лас-Вегасі визначився чемпіон WPT World Championship, турніру, який побив рекорд за гарантованим призовим фондом. На кону від організаторів Світового покерного туру опинились 40 000 000 доларів.

До теми Інвестував 1 000 000 доларів в покер: визначився чемпіон найдорожчого турніру року

Серйозний покерний івент зібрав 3 835 учасників, серед яких було й кілька українців. Троє наших, до слова, фінішували у призовій зоні. А вершки зібрали учасники фінального столу, кожен з яких гарантував собі статус доларового мільйонера.



Ден Сепіол / Фото PokerNews

Ден Сепіол розпочав боротьбу у топ-6 не з найкращими перспективами на перемогу. У розпорядженні американця було 29 великих блайндів. Утім, завдяки своєчасній агресії, яку Сепіол застосовував у слушні моменти, він очолив чип-каунт, коли у грі залишалось троє гравців. Ба більше, вистоявши у монетці з JJ проти AK Ендрю Ліхтенбергера, Ден Сепіол вийшов у хедз-ап потужним фаворитом.



Георгіос Сотіропулос / Фото PokerNews

В якийсь момент перевага американця за кількістю фішок над Георгіосом Сотіропулосом становила 11-1. Грек, однак, довго пручався, але не зумів поцупити титул у того, хто найбільше на це заслуговував. Сотіропулосу дістались 4 167 246 доларів призових. А от чемпіон забрав 5 282 954 баксів, що, звісно ж, є його бест-кешем. До цієї перемоги Ден Сепіол за всю кар’єру виграв в живих турнірах в чотири рази менше.