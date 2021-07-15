Даніель Негреану впав з-за столу… але виграв загальний залік PokerGo Cup

Зірковий канадський покерист став найкращим гравцем серії. Для цього Даніелеві вистачило четвертого місця у завершальному змаганні.

Подія номер вісім стала найдорожчою. Бай-ін сюди коштував аж 100 тисяч доларів! Таку суму в банк наважилися внести 23 учасники.

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Головні конкуренти Негреану у боротьбі за тріумф у загальному заліку Алі Імсіровіч та Девід Колмен до призів не дожили.

Аби гарантувати собі першу сходинку, канадець мав посісти бодай третє місце в турнірі. Але Даніелеві не пощастило: його кишенькові тузи програли кишеньковим вісімкам Сема Соверела.

Негреану вилетів на четвертому місці… і кумедно впав з-за столу. Канадець отримав 230 тисяч "зелених".



Падіння Негреану. Фото: PokerGO

Тепер доля Кубка чемпіона заліку PokerGo Cup уже не була в руках канадця. Усе вирішувалося у фінальному хедз-апі. Кері Кац зумів перемогти конкурента Негреану Сема Соверела. Тріумфатор заробив один мільйон доларів, а раннер-ап 644 тисячі доларів! Третім, до слова, фінішував Шон Вінтер — 368 тисяч баксів.

Врешті звитяга Каца принесла Даніелеві Негреану кубок найкращого гравця серії та додаткові 50 тисяч доларів призових.