Ікона покеру та один із найуспішніших гравців в історії Даніель Негреану згадав про буремні дев’яності, коли і мільйонів не було на рахунку, і рівень його гри залишав бажати кращого. В подкасті "A Conversation With" канадець, спираючись на власний досвід, поділився рецептом неймовірного успіху.

Свій вибір на користь інтелектуальної гри Негреану зробив у сімнадцять років, пожертвувавши освітою і перспективами отримати звичайну, але стабільну професію. Ризикований крок, здавалось, був виправданим. Принаймні, на початках Даніель добре зарекомендував себе у покерних колах в Торонто.

Читайте також: Як поєднати успішну кар’єру на телебаченні з любов’ю до покеру: рецепт неперевершеної Кари Скот

Накопичивши непоганий банкрол, майбутній "Kid Poker" вирушив підкоряти головну покерну локацію – Лас-Вегас. Амбітного 21-річного покериста, утім, швидко опустили із небес на землю.



Даніель Негреану. Фото: Online Poker

Перші кілька місяців мені стабільно "давали стусанів". Бувало, покидав казино із 4 баксами у кишені і думками – який же я все-таки нездара.

Але щоранку, після провальних сесій, молодик знаходив у собі сили не покинути покер. Негреану прислухався до старших колег, аналізував, вчився і робив висновки зі своїх помилок. Старт своєї кар’єри Даніель порівнює із боксом, де він – спортсмен андердог.

Тебе стабільно б’ють по голові, а ти настирливо поглинаєш стусани і не падаєш, поки не навчишся ухилятись.



Даніель Негреану (справа) і Джеймі Кеннеді (зліва)

Головне, наголошує Негреану, ніколи не розслаблятись і не втрачати відчуття реальності, навіть якщо приходить великий успіх. А він до наполегливого канадця таки прийшов. Уже на початку нульових покерні здобутки Негреану вимірювались семизначними цифрами. Сьогодні ж загальні призові Даніеля лише у живих турнірах здолали позначку у 42 мільйони доларів.

Не бракує в колекції канадця й титулів, зокрема, покерист виграв 6 браслетів Світової серії покеру. Був близьким Негреану і до звання чемпіона світу, а капітуляцію на WSOP Main Event 2001 Даніель вважає найважчим ударом в його покерній кар’єрі.

Негреану був чип-лідером, коли у грі залишалось лише 12 учасників з-поміж 613 гравців. Але зловісна "монетка", коли АК Даніеля не встояли перед кишеньковими 66, перекреслила здійснення мрії.

Коли я покидав турнір, в голові майнула думка – викинути ті кляті 64 тисячі у смітник. Я цього звісно не зробив, але ще кілька днів не міг прийти до тями.

Зрештою, ця та інші невдачі навчили Негреану не давати волю емоціям. В наш час Даніеля за покерним столом нереально вивести із себе і так само складно його "прочитати". Над покер-фейсом, згадує канадець, свого часу добряче попрацював.



Даніель Негреану. Фото: Pocket Fives

У перші роки живої гри я обрав банальний, але ефективний спосіб, аби не видати супернику силу своєї руки через поведінку. Я концентрувався на конкретній карті на столі і не зводив із неї очей, затамувавши подих

Все-таки уміння "читати" емоції, жести і рухи, переконує Негреану, хороший козир у офлайн-покері. Власне, саме ця ігрова чеснота неодноразово виручала легендарного канадця і допомогла побудувати фантастичну покерну кар’єру.