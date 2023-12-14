Даніель Негреану пропонує новий вид покеру: що вигадав легенда

Легендарний покерист Даніель Негреану запропонував новий формат турнірів – гра без шортстеків. Ком'юніті неоднозначно сприйняло його ідею, але голоси "за" та "проти" розділилися майже порівну.

Днями "KidPoker" викликав жваве обговорення у соцмережах своїм постом. Даніель Негреану вигадав новий формат турніру: коли стек будь-якого гравця стає менш як 20 ВБ, то він вибуває, а його фішки додаються у банк для наступної роздачі.

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Голоси розподілилися наступним чином: 55,2% – проти такого формату, 44,8% – висловили зацікавленість. У коментарях гравці жваво обговорювали можливі варіанти. Брендон Голдман, Браян Шварц та багато інших зійшлися на тому, що замість вибування краще зробити обов'язковий авто олл-ін у наступній руці. Метью Каган вважає, що краще "прибирати" гравця з найкоротшим стеком наприкінці кожного рівня блайндів.