Даніель Негреану "зекономить" 1 800 000 доларів на WSOP

Знаменитий канадський покерист виставив на продаж солідну частку від загальної загрузки, яку планує витратити на турніри Світової серії. Бекери розкупили паї менш як за 5 хвилин.

Найбільше очікувана покерна подія року, Світова серія, от-от стартує у Лас-Вегасі. Даніель Негреану, який мешкає у місті гріхів, цей фестиваль, звісно, не пропустить. Планує грати багато і дорого, і спробує заробити грошенят тим, хто вірить у його успішний виступ.

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Незадовго до старту WSOP власник 6 браслетів виставив на продаж 25% від суми усіх бай-інів, які планує зробити впродовж семи тижнів покерного марафону, а це, на секундочку, аж 1 800 000 доларів. 92% пакету розкупили за перші 3 хвилин, решту – за 2 хвилини наступного дня.



Даніель Негреану / Фото Youtube-канал покериста

Канадський профі у підсумку гратиме на кошти понад 700 різних бекерів, які претендуватимуть на пропорційні частки від виграшів Негреану. Слід сказати, що інвестори Даніеля є великими оптимістами. Адже на попередніх двох WSOP зірковий покерист відіграв у солідний мінус. В 2022 році Негреану програв 1.1 мільйона доларів, в 2023 – недорахувався 724 000 баксів. А от золотий браслет вигравав востаннє ще 11 років тому.



Даніель Негреану / Фото WSOP

Утім, вже у поточному сезоні "малюк покеру" демонструє, що затяжний даунстрік позаду. Негреану шість разів фінішував на подіумах різних турнірів, два з яких виграв. До роботи на Світовій серії покеру Даніель береться уже через кілька годин. Канадець стартує в турнірі 5K NLH Freezeout Champions Reunion, де за вибивання будь-якого чемпіон WSOP дарують квиток на Головну подію за 10 000 доларів.

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