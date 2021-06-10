Даніель Негреану нарешті пробрався до призової зони і заробив 88 тисяч доларів

Недавній період у кар’єрі легендарного покериста Даніеля Негреану важко назвати успішним.

Спочатку він програв понад 1 млн доларів у хедз-ап челенджі Дагу Полку. Згодом поступився у двох матчах Філу Хельмуту, хоча букмекери і вважали фаворитом саме Негреану.

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Даніель сподівався упіймати хвилю успіху в своєму улюбленому форматі покеру – живих турнірах, які зі згасанням пандемії все активніше проводять у Лас-Вегасі. Утім і там в канадця довго не клеїлося. Із кількох турнірів він вилітав то за кілька місць до призової зони, то узагалі на самісінькому баблі.

Та врешті Даніеля таки "прорвало" на турнірі серії U.S. Poker Open із 8 ігор з бай-іном 10 тисяч доларів. У цьому форматі, згадаємо, учасники грають у різні види покеру. Тривалий час Негреану утримував статус чіп-лідера, проте за фінальний стіл сів з одним із найменших стеків.

Це, щоправда, не завадило канадцю пересидіти більшість опонентів. Перемогти Даніель не зумів проте, зважаючи на недавній даунстрік, навіть третє місце можна вважати серйозним успіхом. Негреану отримав 88 тисяч доларів призових. Перемогу ж у хедз-апі розіграли двоє досвідчених покеристів та власників браслетів WSOP Стів Золотов та Елі Езра.

Тріумф дістався Езрі, який вкотре довів, що є одним з провідних майстрів із змішаних ігор. Він завоював 183 тисячі доларів призових, Золотову дісталося 136 тисяч.