Новий "Термінатор": Даніель Кейтс з'явився на Світовій серії покеру в образі культового героя

Даніель Кейтс знову здивував своєю появою на WSOP. Цього року епатажний покерист прийшов підкорювати улюблений турнір Poker Players Championship в образі Термінатора.

Два роки поспіль Даніель Кейтс виграє один і той же турнір на Світовій серії покеру з бай-іном 50 000 доларів. При цьому епатажний гравець щоразу з'являвся в нових образах.

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Перший браслет Кейтс виграв у костюмі рестлера на прізвисько "Мачо Мен", а наступного року отримував трофей в образі анімешного персонажа Dragon Ball. Даніель вирішив не зраджувати традиціям і цього разу перетворився на "Термінатора".

Покерист усе продумав до дрібниць. Тримав інтригу в підготовці до нового образу, створював ролики у соцмережах і навіть обрав собі гасло. "I'll be back" – вислів, який став візитівкою фільмів з Арнольдом Шварценеггером.

Турнір Poker Players Championship вважається одним із найважчих на Світовій серії покеру. Окрім солідного бай-іну 50 000 доларів, гравцям доводиться показувати свої вміння не лише у Холдемі, а й ще у 8 покерних іграх, більшість з яких – лімітні.

Даніель Кейтс розпочав турнір не дуже впевнено. Він програв половину стартового стека, але до кінця дня надолужив згаяне. Поки що у турнірі зафіксовано 73 входи. "Термінатор" йде на 34-й позиції.

Ден Кейтс / Фото PokerNews