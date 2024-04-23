Стрімер "Kostya_Jock" збирає гроші на бай-ін, щоб поборотись за мільйон євро

Чемпіон України з покеру Костянтин Гольський продає долі на хайролерський турнір, який планує зіграти на EPT в Монте-Карло. Участь у івенті коштує 25 000 євро.

Відомий український покерист і стрімер Костянтин "Kostya_Jock" Гольський не лише уміє добре збирати кошти для ЗСУ. Львів’янин закликає аудиторію інвестувати у його виступ на етапі Європейського покерного туру в Монте-Карло.

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Костя націлився на участь в турнірі хайролерів з бай-іном 25 000 євро. Самотужки Гольський таку суму не потягне, відтак продає долі серед бекерів.

Їду на EPT Monte-Carlo й дуже хочу зіграти хайролерський івент за 25 000 євро. Це не типовий EPT турнір на 20-30 входів, а це класний івент з 200+ входами і близько мільйона за перше місце. Продав близько 30% на нього, а треба б ще 40-50%, і зіграю. Робимо топ екшн, - написав Костя у соцмережах.

Інвестори покериста, хто не знає, претендуватимуть на частину від його виграшу пропорційно до відсотку вкладених коштів. Крім івенту за 25 000 євро, який замикатиме турнірну сітку 2-4 травня, у Монте-Карло відбудуться також й інші топові турніри, де зіграють чимало українців.

FPS:

Головна подія FPS: 24-28 квітня, бай-ін €1 100

FPS Cup: 26-27 квітня, бай-ін €550

Турнір хай-ролерів FPS: 26-28 квітня, бай-ін €2 200

EPT:

Турнір супер-хай-ролерів EPT: 27-29 квітня, бай-ін €100 000

Головна подія EPT: 28 квітня - 4 травня, бай-ін €5 300

EPT Mystery Bounty: 30 квітня - 2 травня, бай-ін €3 000

Турнір хай-ролерів EPT: 2-4 травня, бай-ін €25 000

Як Костя Гольський чемпіоном України став

Переможцем одного з найбільш інтригуючих турнірів Чемпіонату України зі спортивного покеру став відомий стрімер Костянтин Kostya_Jock Гольський. Львів’янин, до того ж, оформив найбільший баунті івенту – 300 тисяч гривень.