За канадськими законами, податок від виграшу в азартні ігри не передбачений, якщо тільки ти не займаєшся цим професійно. А під час WSOP 2010 року Дюамель уже, буцімто, заробляв на життя виключно покером.

Читайте також: В рамках київської покерної серії відбудеться VIP-турнір за участю Леона Цукерника

Тоді канадець, хто забув, виграв 8,9 мільйона доларів і свою законну частку, як вважає сам, уже віддав. Джонатан залишив 30% відсотків виграшу у казні США, країні-господарці WSOP. А от із черговими поборами категорично не погоджується. Мовляв, його перемога базувалась, передусім, на везінні, а професійними покерними навиками він тоді не володів.



Джонатан Дюамель на WSOP 2010 року / wsop.com

Однак, ті, хто уважно слідкував за подіями WSOP 2010 року, добре пам’ятають, що канадця ще на старті серії називали майбутнім топ-регуляром, математичним генієм, який покинув університет заради гри у покер. Та й чутки про те, що Джонатан Дюамель активно торгував долями впродовж фестивалю, не грають на його боці. Позаяк, аматорів до таких справ, та ще й на Світовій серії, допускають неохоче.



Джонатан Дюамель на WSOP 2010 року / wsop.com

Судовий процес у справі Джонатана Дюамеля незабаром закінчиться, і канадець має подвійну мотивацію отримати позитивний вердикт. Адже, якщо він програє справу, втратить не лише 960 тисяч доларів. Досвідом канадської податкової скористаються фіскальні служби провінції Квебек, де народився майбутній чемпіон світу. От і перемагай після цього у найпрестижнішому покерному турнірі.