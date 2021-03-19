Chat Miner's Jackpot: нова акція на PokerMatch з крутими призовими

Провідний український рум PokerMatch запустив чергову акцію з бонусами для своїх гравців. Цього разу шанс отримати призи, буквально, на рівному місці отримали шанувальники кеш-гри.

Отож, PokerMatch запустив кеш-столи Chat Miner's Jackpot, за якими можна зірвати солідний джекпот, витративши усього 1 копійку! Більше того, навіть грати за цими столами не обов’язково, достатньо просто зайняти місце.

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Всі покеристи автоматично виставляються ол-ін у кожній наступній роздачі. Гра йде за столами 6-max, або 10-max з бай-інами 1-20 гривень та блайндами 0,01/0,01 грн.

Головна ж фішка столів у тому, що в кожній роздачі у гравців є шанс спіймати бед-біт-джекпот, загальний призовий фонд якого аж 100 000 гривень! Усі деталі акції шукайте на офіційному сайті PokerMatch.