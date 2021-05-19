Британський покер успішно "вакцинували"

Після майже піврічної паузи, зумовленої черговою хвилею пандемії, в Об’єднаному Королівстві знову відчинились гральні заклади. Покеристам, утім, ще доведеться якийсь час дотримуватись найпростіших санітарних норм та деяких обмежень.

"Живий" покер повернувся у гру завдяки позитивним ковідним цифрам – пандемія у Великобританії пішла на спад, а медики уже вакцинували більше половини населення. Якщо тенденція продовжиться, на островах планують зняти усі обмеження вже до 21 червня.

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Наразі ж казино працюють за скороченим робочим днем, а гравцям доводиться заздалегідь реєструватись перед візитом. Крім того, покеристи змушені носити маски і дотримуватись соціальної дистанції. Ну і, звісно ж, гральні заклади не можуть поки організувати повну посадку.



Британський покерний клуб / Twitter The Hippodrome Casino

Для покерної нації це, утім, уже хороші новини. Британці у перший ж день максимально окупували покерні клуби заради кеш-баталій. Турнірний покер, зважаючи на його масовість, поки чекає своєї черги. Найпопулярніша зараз гра за британськими столами – кеш на лімітах 1/2 фунти.