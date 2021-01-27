Британець виграв 408 тисяч доларів в покерному турнірі

Відомий британський професіонал Лукас Рівс став чемпіоном одного з головних турнірів тижня.

Лукас виграв змагання Super MILLION$. Бай-ін коштував 10,3 тисяч баксів. Гарантія перевалила за 2 мільйони доларів!

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За фінальним столом зустрілися дев’ятеро гравців. Найзірковішим з них був Оле Шеміон. Австрієць врешті авансів не виправдав і фінішував на п’ятій позиції, заробивши 144 тисячі баксів.

Третю сходинку оформив Даніель Дворес (243 тисяч "зелених"). Він залишив тет-а-тет дует фіналістів Лукаса Рівса та Даніеля.

До хедз-апу британець входив у ролі чіп-лідера. Лукас реалізував свою перевагу, здобув титул чемпіона і заробив 408 тисяч доларів. Австралієць теж непогано підзаробив — 315 тисяч баксів.