Бразильці нарощують домінацію в онлайн-покері

Гравці з Бразилії доводять, що їхнім національним спортом є не лише футбол. У п’ятірці лідерів річного рейтингу онлайн-покеристів — троє бразильців.

На вершині списку уже традиційно Юрій Мартінс. Він уже давно освоївся на вершині таблиці і лідирує з комфортним відривом.

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Другу сходинку зберігає ще один бразилець Бруно Волкман, а третю — португалець Жоау Вієра. Відзначимо, що саме він є найуспішнішим онлайн-гравцем в історії.

Найважливіший прогрес за тиждень оформив Ренан Брускі. Він піднявся зі шостої позиції на четверту, випередивши, зокрема, Самі Келопуро. У десятку найкращих увірвався ще один бразилець. Педро Гаранані піднявся з дванадцятого місця на сьоме.

Найкращим з українців залишається Андрій Любовецький — 107 позиція.