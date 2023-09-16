Джеймсу Бонду хотіли заборонити грати в покер: знамениту сцену з фільму могли не показати

Стрічку "Казино Рояль" за правом вважають однією із найкращих зі всієї "Бондіани". Додаткову напругу сюжет отримав завдяки покерним сценам, де Джеймс Бонд орудує десятками мільйонів доларів. Утім ці кадри на блакитні екрани могли і не потрапити

В 2006 році у прокат вийшов 21-й фільм із "Бондіани", пригод вигаданого героя – Агента 007 Джеймса Бонда. Цього разу персонаж Деніеля Крейга протистояв поганцю Ле Шиффру, якого втілив актор Мадс Мікельсен. Крім екшн-сцен, ключова роль у фільмі відведена покеру.

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Хто не пам’ятає знаменитої сцени, в якій Джеймс Бонд епічно виграє у фулхауса антагоніста завдяки стріт-флешу і забирає банк у 115 мільйонів доларів, можете переглянути відео.

Утім, мало хто знає, що це інтелектуальне протистояння узагалі могли вирізати на монтажі. На цьому наполягала продюсера "Казино Рояль" Барбара Брокколі. Адже, на її думку, присутність у сцені Веспер Лінд, героїні Єви Грін, мала шовіністичне забарвлення. Мовляв, Бонд отримав перевагу над суперниками, надихнувшись дамою серця, а відтак нібито використав її.



Покерна сцена із "Казино Рояль" / Фото скрін з Youtube

На щастя, режисеру Мартіну Кемпбелу вдалось переконати Барбару Брокколі залишити покерний епізод в кінцевому монтажі. Інакше б ми не дорахувались, нехай трохи наївної, але захоплюючої сцени про улюблену гру мільйонів.