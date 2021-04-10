Бій гігантів: Алекс Фоксен виграв турнір зірок покеру

Змагання The High Roller Big Game зібрало чимало іменитих гравців. Чого лише вартий хедз-ап події: Фоксен проти Адамса.

Бай-ін у турнір коштував 2,6 тисяч доларів. Усього 115 входів навіть не дозволили дотягнутися до гарантії — 300 тисяч баксів. Оверлей склав 11 тисяч "зелених".

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Не кількістю учасників, а їхньою якістю взяв The High Roller Big Game. Прихильники покеру змогли насолодитися боротьбою великої кількістю зірок гри. Наприклад, британець Стів Чідвек окупував останню, шістнадцяту, призову сходинку, іспанець Адріан Матеос став восьмим, а швед Ніклас Астедт шостим.

Вирішальний хедз-ап видався супер зірковим. Американець Алекс Фоксен (17,5 мільйонів доларів призових у живих турнірах) проти канадця Тімоті Адамса (24,3 мільйони баксів призових у живих турнірах). Врешті у цьому бою гігантів переміг американець. Алекс заробив 72 тисячі баксів, Тімоті отримав 51,5 тисячі американської валюти.