Битва титанів усе ближче: Хельмут і Негреану готові розіграти сотні тисяч доларів

Уже цього тижня розпочнеться одна із найочікуваніших покерних подій весни – хедз-ап дуель між легендами гри Філом Хельмутом та Даніелем Негреану.

Ще до свого старту поєдинок розігнав такий ажіотаж, що портал PokerGo, який транслюватиме увесь матч, підготував одразу кілька шоу присвячених протистоянню Філа і Даніеля.

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Отож, вже 31 березня стартує The Hype Show. У цій трансляції авторитетні експерти Нік Шульман та Алі Неджад аналізуватимуть та обговорюватимуть усі деталі майбутньої дуелі.

1 квітня о 02:30 за Києвом розпочнеться The Weigh-In ("Зважування", за аналогією із традиційною процедурою у боксі). Впродовж цього шоу Нік Шульман спілкуватиметься із учасниками двобою, які ділитимуться власними очікуваннями.

І врешті, через пів години після The Weigh-In стартує власне поєдинок – High Stakes Duel II Round I. Поки що заплановані три раунди, що відбуватимуться у різні дні. Проте, залежно від результатів та згоди суперників, кількість раундів можуть збільшити.

Згадаємо, що у такому форматі Хельмут уже зустрічався минулого літа із Антоніо Есфандіарі, якого тричі переміг, заробивши 400 тисяч доларів. Попри те, фаворитом майбутньої дуелі букмекери все ж вважають Даніеля. Коефіцієнт на його перемогу – 1.63, на успіх Філа – 2.36.