Більше мільйона гривень – теж непогано: останній українець вилетів із Main Event EPT

Ренат Богданов зійшов із дистанції Головної події Європейського покерного туру на Кіпрі незадовго до п’ятого ігрового дня. Утім, українцеві дістались солідні призові.

На Кіпрі добігає кінця Головна подія етапу Європейського покерного туру. В івенті, який зібрав 1320 входів і понад 6 400 000 доларів гарантії, більше не залишилось українців.

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Ренат Богданов / Фото Kings

Лише Ренату Богданову вдалось пробитись у четвертий день турніру, але до завершального етапу – до топ-16 – суперники українця не пустили. Наш покерист фінішував на 21-му місці і отримав 32 725 доларів призових (1.19 млн грн). Чемпіон Main Event EPT на Кіпрі стане доларовим мільйонером.