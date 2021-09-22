Більше мільйона доларів за 3 години: Анатолій Філатов оформив найбільшу перемогу в кар'єрі

Відомий покерпро поповнив свою колекцію нагород. Бездоганна гра за фінальним столом хайролерського турніру принесла Анатолію Філатову семизначну суму призових і чемпіонський перстень.

Як це – грати за фінальним столом найважливішого турніру в своєму житті, знаючи, що за тобою стежить онлайн багатотисячна аудиторія з усього світу? Анатолій Філатов у такій ситуації ні на секунду не втрачав концентрації, а після перемоги приєднався до коментаторів турніру і спокійно обговорив кілька роздач.

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Отримати шалені призові в турнірі з бай-іном 10 300 доларів бажаючих було багато. У підсумку, гарантію учасники підвищили в півтора рази, зафіксувавши астрономічний призовий фонд у розмірі 7 500 000 доларів.

Анатолій Філатов починав фінальний стіл у топ-3, але вже через годину був міцним чиплідером. Йому складалося, він не робив серйозних помилок і, головне, впевнено виглядав в олл-інах. Ключовими на шляху до хедз-апу стали дві роздачі. Коли Філатову доїхав стріт проти тоді ще чиплідера Марка Радохи, і його кол з десятками проти AQ.

Фінальний хедз-ап проти австрійця Маріуса Гірси майбутній переможець почав із незначною перевагою за фішками. Незважаючи на рівні стеки, вирішальний поєдинок тривав близько 10 хвилин. Філатову роздали тузів, Гірса отримав QJs. Дама на флопі стала тригером для австрійця і він "вколов" пуш на тьорні. Перемога принесла Анатолію Філатову рекордні в кар'єрі 1 193 330 доларів і престижний перстень WSOPC.

Одразу після заносу Філатов приєднався до коментаторів цього турніру, де за його грою спостерігав ще один недавній чемпіон-мільйонер Олексій "Fiat" Вандишев. Вони швидко перемкнулися на переможний для "Fiatа" турнір і справа ледь не завершилася особистим хедз-апом на 10 000 доларів. Але обидва вчасно заспокоїлися, привітали один одного з перемогами і побажали успіху.