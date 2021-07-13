Більше 15 мільйонів євро гарантії: європейська відповідь Світовій серії покеру

Серія WSOP Europe, яку пандемія також вибила на тривалий час із календаря, цьогоріч знову відбудеться в чеському Розвадові. Наприкінці року там розіграють 15 золотих браслетів, ще 17 золотих перснів отримають своїх власників за підсумками WSOP Circuit.

Чеський King's Resort прийме WSOPE уже вчетверте у своїй історії, фестиваль відбуватиметься з 19 листопада по 8 грудня. Організатори спробують догодити гравцям із різним розміром гаманця – бай-іни в турніри коливаються від 350 до 50 000 євро. В івенті хайролерів 2-3 грудня розіграють аж 2 мільйони євро, утім не ця подія стане флагманом WSOPE, що стосується фінансових масштабів.

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Найбільша увага буде прикута до WSOP NLH Main Event, де на кону буде 5 мільйонів євро. Стартовий внесок у Головну подію, яка замикатиме серію з 3 по 8 грудня, – 10 350 євро. Окрім класичних турнірів із Безлімітного Холдему, за титули чемпіонів Європи поборються майстри Омахи, змішаних ігор та поціновувачі турнірів із "короткою колодою". Загалом, в рамках WSOP Europe гарантовано розіграють 11 550 000 євро.



Власник King's Resort Леон Цукернік / pokernews.com

Ще 3 640 000 євро розділять мисливці за золотими перснями. З 12 серпня по 14 вересня у King's Resort відбудеться серія WSOP Circuit, де в діапазоні 200-3000 євро розіграють 17 золотих перснів Світової серії покеру. Тут Головна подія відбудеться уже зі скромнішим розмахом – бай-ін 1 700 євро, призовий фонд – 1 000 000 євро.