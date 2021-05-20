Білоруський покерист-мільйонер подався у монахи

Білорус Микита Бодяковський – один із найуспішніших покеристів сучасності. За кар’єру лише в живих турнірах він виграв майже 30 млн доларів.

Добитися такого без постійної роботи над собою неможливо і Бодяковський, як і більшість хороших покеристів, шукає найрізноманітніші шляхи для самовдосконалення. Саме з такою метою Микита нещодавно пройшов тижневий курс віпасани.

Читайте також: Наталі Портман і Рассел Кроу зіграють в трилері "Poker Face"

Віпасана – це духовна практика, учасники якої дають обітницю мовчання, відмовляються від зв’язку із зовнішнім світом і залишаються наодинці з собою. Звичний розпорядок дня при цьому виглядає так: підйом, сніданок, обід, невеличка вечеря, сон (6-8 годин). Решту часу учасники медитують, сидячи по колу, слідкують за диханням, власними думками і відчуттями у тілі.

Микита сам розповів, навіщо йому був потрібен такий досвід і що він від цього отримав:

Мені подобається ідея обнуляти свій рівень комфорту. Плюс дуже хочеться тренувати свою дисципліну. Віпасана – це найкращий приклад такого тренування дисципліни. Не можу рекомендувати її усім, тому що віпасана це дуже специфічний досвід. Але для мене це був, можливо, найкращий тиждень у житті. Цілком обнулив свій рівень комфорту: спав на дерев’яному ліжку, мало їв. Мив підлогу по 40 хвилин у день в медитаційному центрі – мені дуже сподобалося. Емоційний стан був дуже хорошим. Мені вдалося налаштуватися на думку, що я відрізаю себе від зовнішнього світу, і мене не хвилює, що там відбувається. В буденному житті постійно є стрес від того, що відбувається навколо, від інформації, яка на тебе навалюється. Там же у мене був стан повного спокою: нічого не може вплинути на тебе. Метеорит навряд чи впаде, терористи навряд чи прийдуть – просто спиш (хоч і не багато), їси, медитуєш, гуляєш і мовчиш.