Білоруський мільйонер розповів, як почати заробляти

Найкращий покерист Білорусі Микита Бодяковський дав кілька порад аматорам. За кар’єру він виграв у живих турнірах 28,5 мільйонів доларів!

Микита відповів на десять запитань. Усі ці повчання від одного з найкращих покеристів сучасності допоможуть підвищити рівень гри і, відповідно, заробітків.

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На низьких лімітах Бодяковський радить грати турніри, а не кеш. Робити це варто з конкретною вибраною стратегією дій. Також упродовж змагання корисно відзначати цікаві роздачі і потім їх аналізувати самостійно.

Білорус порадив, як боротися з тільтом. Він рекомендує вголос проговорювати свій психологічний стан в таких моментах, а також його причини. Ще можна написати листа собі і читати його, коли знову потрапиш у цю неприємну ситуацію.

Бодяковський відзначив, що новачкам для прогресу цілком достатньо допомоги тренерів: персональної чи просто навчальних відео. Поспішати працювати зі солверами не варто. Також важливо не поспішати стрибати по лімітах. Змінювати їх варто лише, коли дійсно перейшов на новий рівень — професійний і фінансовий.

Цікаво, що білорус зізнався, що досі майже не грав баунті-турніри. Натомість, дав універсальну пораду: до сесій варто підходити виспаним, свіжим та в хорошому психологічному й фізичному стані.