Білорус потрапив до рейтингу найкращих онлайн-покеристів

Список найкращих турнірних гравців склав відомий австрійський тренер Бенджамін "Bencb" Ролле.

Суб’єктивний рейтинг Бенджамін сформував за трьома критеріями: кількість років на найвищому рівні; середній рівень результатів; роздачі, які Ролле зіграв проти суперника.

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Нижні сходинки топ-10 австрієць віддав росіянам та шведам Арсену Малінову, Артему Веженкову, Саймону Метсону та Нікласу Астедту.

На шосте місце Бенджамін поставив свого співвітчизника Крістіана Рудольфа, трохи вище опинилися португалець Жуан Вієра та іспанець Адріан Матеос.

Третю позицію окупував британець Майкл Чжан. А от білорус Микита Бодяковський посів другу сходинку. Ролле відзначив, що "fish2013" є надзвичайно агресивним покеристом, особливо на вирішальній стадії турнірів.

А найкращим турнірним гравцем Бенджамін вважає австралійця Майкла Аддамо. Австрійський тренер назвав Майкла по-розумному агресивним та надзвичайно креативним покеристом, а також відзначив прекрасну інтуїцію австралійця.