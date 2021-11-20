Безшабашний німець "увірвався" до Зали слави покеру і добре на цьому заробив

29-річному Оле Шеміону ще далеко до статусу Елі Елезри, який цьогоріч поповнив лави "Зали слави покеру". Але німець, принаймні, натякнув, що не проти туди колись потрапити. Шеміон виграв турнір WSOP, присвячений заснуванню "Зали".

Бай-ін у Hall Of Fame Bounty No-Limit Hold’em був символічним – 1979 доларів, що перегукується із роком заснування почесного списку.

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Івент зібрав 468 входів, накопичивши 826 тисяч доларів призових. А найбільший шмат пирога відкусив зірковий Оле Шеміон. Німецький регуляр уже майже 2 роки не грав офлайн, але продемонстрував, що ще не втратив кваліфікацію в живій грі.

Шеміон очолив чип-каунт перед фінальним забігом, зібравши майже половину фішок, які залишались у грі в топ-6. Не цураючись розігрувати будь-які 2 карти, як він це любить, Оле упорався із 5 опонентами за якихось дві години. Винагорода – перший браслет WSOP для німця і 172 499 доларів призових.



Бені Глейзер зі своїм 4-им браслетом WSOP / фото PokerNews

Тим часом Бенні Глейзер оформив свою уже четверту перемогу на WSOP в кар’єрі. Англієць показав суперникам як потрібно грати в Разз за 10 000 доларів. На банківський рахунок Глейзера відправились 274,7 тисяч доларів.