Балагур чи покерний геній: вийде документальний фільм про епатажного Майка Матусова

На початку 2022 року очікується прем'єра документального фільму про Майка Матусова. У покерному світі він прославився вмінням багато розмовляти за столом, через що отримав прізвисько "The Mouth", що в перекладі означає "Рот".

Майк Матусов є ветераном покерного цеху. За свою 30-річну кар'єрe він пройшов через увесь спектр фінансового добробуту – від величезних виграшів до банкрутства. Однак американець все витратив – і на сьогодні залишається одним із найвпізнаваніших гравців у всьому світі.

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На його рахунку 4 браслети Світової серії покеру та понад 10 000 000 доларів призових. Матусов ніколи не цурався жорстких висловів на адресу суперників, через що й отримав своє прізвисько "Рот". Ораторські "здібності" Майка неодноразово ставали в пригоді, щоб вплинути на гру суперників, а з іншого боку багатьох глядачів це сильно бісило.

У людей склалося хибне уявлення, що він якийсь неадекватний. Але це дуже далеко від істини. Я провів з ним багато часу, говорив з його друзями, сім'єю, його суперниками. Майк хоч і темпераментний, але дуже відвертий співрозмовник, – розповів автор фільму Френк Зарілло.

Френк Зарілло працював над фільмом спільно з Big F Productions протягом кількох років. Автор запевнив, що створення документалки такого рівня потребує часу, зусиль, таланту та терпіння. Судячи з трейлеру, фільм буде "без купюр", де покажуть всю життєву драму покериста та деякі зі знаменитих його "зривів".

Трейлер фільму про Майка Матусова: дивіться відео