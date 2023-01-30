На Багамах покеристи зіграли Головну подію: хто показав найкращий результат серед українців

Переможцем Головної події PCA з бай-іном 10 300 доларів став португалець Мішель Даттані. У хедз-апі зі своїм земляком Педро Невесом покеристи уклали угоду, за підсумком якої обидва отримали понад 1 000 000 доларів.

З 22 січня найбагатші хайролери світу змагаються серед мальовничих пейзажів розкішного курортного місця столиці Багамських островів Baha Mar Resort. У турнірі Main Event поборотися за звання чемпіона виявили бажання 889 учасників.

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Активність хайролерів забезпечила призовий фонд Головної події у розмірі 8 623 000 доларів. Чемпіону відводилася сума 1 500 000 доларів. Найкращий результат серед українських покеристів показав Ігор Ярошевський. Він пробився у третій день турніру зі стеком 35 ББ, коли учасникам належало розіграти баббла.

Ігор Ярошевський / Фото PokerNews

На жаль, українець вилетів на 149 місці, тоді як зона ITM нараховувала 127 найкращих гравців. Майже половину від усього призового фонду розіграли учасники фінального столу у завершальний 6-й день турніру.

Розв'язка за фінальним столом настала доволі швидко. Позбувшись сильного конкурента Артура Мартіросяна, двоє португальців Мішель Даттані та Педро Невес уклали угоду, залишивши на догравання чемпіонський кубок та 50 000 доларів. Трофей забрав 33-річний Даттані. Він отримав 1 316 963 долари, раннер-ап – 1 183 037 доларів.

Мішель Даттані з друзями / Фото hochgepokert.com

Новоспечений чемпіон Main Event PCA Мішель "FreeLancerZZ" Даттані має власний бізнес. У його розпорядженні ювелірна компанія, два ресторани, тренажерний зал та івент-агентства. Попри свій вік, вважається старожилом покеру, адже кар'єру почав ще у 18 років.