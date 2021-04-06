Авторитетні покеристи залили по 175 тисяч доларів в турнір і не потрапили у гроші

Справжній фестиваль марнотратства влаштували зіркові регуляри Віктор Маліновський і Майкл Адамо в онлайн-турнірі з бай-іном 25 тисяч доларів. Білорус і австралієць зробили кожен по 7 входів, але жоден із головних спонсорів івенту не потрапив у ITM.

Маліновський із Адамо у підсумку взяли на себе більше 14% від загальної кількості входів (198), викинувши на вітер по 175 тисяч доларів кожен. Гроші невдах поділили 27 гравців. Замкнув призову зону відомий шведський регуляр Ніклас Астедт, який майже подвоїв солідний бай-ін – 48 577 доларів призових.

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А от учасники фінального столу гарантували собі уже шестизначні виплати, а чемпіон завершив виступ доларовим мільйонером. Ним став Гійом Ноле, якому дісталось 1 084 892 доларів. Перемогу канадцю принесла рука K-Q, яка побила кишенькові десятки Андраса Немета. Угорця також не обділили – 813 554 доларів призових.