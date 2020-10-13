Відомий регуляр Оле Шеміон, який в живих турнірах виграв більше 16 мільйонів доларів призових, успішно виступає і за віртуальними столами. Австрійцю знадобилось 9 годин, аби здобути перемогу в нокаут-турнірі в онлайні.

Часами агресивна манера гри стала Шеміону в нагоді в івенті за 1050 доларів, який зібрав поле із 432 входів. Активно заробляючи баунті за вибивання суперників, австрієць упевнено дістався фінального столу, де продовжив "полювання".

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У підсумку, самими лише нокаутами чемпіон назбирав 32 620 доларів, ще 33 740 баксів Шеміон отримав із гарантованого призового фонду. Не настільки плідним виявилось "полювання" для українських регулярів, які потрапили в ITM. Результат Андрія Новака – 27 місце (1670+2250 доларів), "VladTheSlaye" фінішував 28-им (1670+1000 доларів).