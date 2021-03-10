Австралієць виграв турнір багатіїв і заробив 1,3 мільйони доларів

Один з найкращих покеристів Зеленого континенту став чемпіоном змагання Mega High Roller.

Це один з найдорожчих онлайн-турнірів у історії. Бай-ін коштував 102 тисячі доларів! Призовий фонд склав 3,5 мільйони баксів.

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Більше третини цього "пирога" "відкусив" тріумфатор — Майкл Аддамо. У вирішальному хедз-апі він усього за одну роздачу переміг Флоріана Лоенхарта. Нагадаємо, саме австрієць вмощувався за фінальний стіл в ролі чіп-лідера. Дві пари Флоріана розбилися об флеш Майкла.

Тож Аддамо забрав головний приз — 1,3 мільйони доларів, Лоенхарт заробив 805 тисяч баксів.

Третім фінішував німець Крістоф Фогельсан (525 тисяч "зелених"), четвертим став росіянин Артур Мартіросян (364 тисячі доларів), а п’ятим білорус Микита Бодяковський (269,5 тисяч баксів).

А от першим фінальний стіл залишив американець Джейкоб Шиндлер. Шосте місце гарантувало йому солідні призові — 225,7 тисяч доларів.