Антон "lama4ek" Кулагін: "Після "заносу" в турнірі зробив пропозицію своїй майбутній дружині"

Досвідчений та успішний гравець PokerMatch Антон "lama4ek" в інтерв'ю офіційному сайту руму розповів, з чого починав свій шлях у покері, в чому плюси гри на PokerMatch та про свою боротьбу із серйозним захворюванням.

Антоне, розкажи, з чого й коли для тебе почався покер?

Почав грати ще студентом, у 2011 році приблизно. Тоді давали на Poker Strategy 50 доларів, з них і розпочав грати на мікролімітах 1—2 центи. Паралельно грали з одногрупниками та в компанії. У нас із дитинства була така групка — весь час пробували якісь нові комп'ютерні ігри, а потім переключилися на покер. Перші 50 доларів я почав програвати, але тоді про депозити навіть не йшлося. Знайшов варіант реферально поповнювати банкрол — приводив друзів, і там давали 10 за кожного. Так підтримував банкрол (посміхається).

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Чи був якийсь момент, коли ти зрозумів, що саме покер стане твоїм основним заняттям?

Та ні, мабуть. Поступово набував досвіду, потім перші 1000 доларів вивів, далі став підійматися по лімітах потроху. Хоча бували моменти дуже агресивного банкрол-менеджменту, що закінчувалися "нулем" на балансі. Ще в мене виявилися серйозні проблеми зі здоров'ям, поставили діагноз "розсіяний склероз", і довелося через це більше часу бути вдома. Тоді й грати став більше.

Ти віддаєш перевагу турнірам чи кешу?

Подобається і те, і те. Але, звичайно, турніри вимагають більшої підготовки, в тому числі й фізичної. Все-таки просидіти з 8 вечора до 5 ранку, зберігаючи концентрацію, дуже складно. В кеші ти сам регулюєш тривалість своєї сесії та можеш будь-коли закрити стіл. Які ліміти граю? На PokerMatch зараз це в основному 2.5/5 грн. Буває, відкриваю 10/20, коли бачу, що грає не дуже багато регів. Ну й під час рейк-гонок теж намагаюся багато грати. В останньому "Зимовому спринті" зайняв друге місце, трохи не вистачило. Я витримав тиждень грати з 11 ранку до 3 ночі, але там хлопець, який виграв, здається, взагалі не спав, або у нього брат-близнюк був (сміється).

Чим тебе привабив PokerMatch?

Дуже багато плюсів. Зручно, сапорт завжди швидко й чітко відповідає, якщо є якісь питання, багато класних акцій. До речі, днями в "Козирних парах" мені випало 10 000 гривень. Приємно! Окремо хотів би відзначити відношення до гравців, що входять у HighLight Club, — менеджер завжди дуже уважний. Ну й, звичайно, приємно, що це наш рідний український рум. Тут грають і мої друзі ще зі студентських часів. Гравець neirfy, наприклад. Він грає на вищих лімітах, і я часто раджуся з ним, обговорюємо ті чи інші зіграні роздачі. Ще добре знайомий із Максом firfirov, десь із 2004 року, коли ми з ним разом ходили в комп'ютерний клуб. Можу сказати, що останнім часом я граю тільки на PokerMatсh, і мене все влаштовує.

Брав участь у референдумі від "Директора покеру" щодо можливих нововведень у румі?

Так, звичайно. Проголосував за можливість дивитися Hand History, але проти HUD. Чому? Я вже звик грати без софту. Ну й мені здається, що така фішка притягне в рум ще більше міцних регулярів, а мені це невигідно. А от щодо історії рук — це точно буде корисним і для початківців, і для досвідчених покеристів для роботи над своєю грою.

Чим іще, крім покеру, займаєшся в житті?

Багато часу присвячую роботі в нашій громадській організації. Разом з жінкою та друзями ми боремось за нормальне забезпечення людей із розсіяним склерозом. Ведемо сторінки в соцмережах, розповідаємо про цю важливу проблему. Чи дружина проти мого захоплення покером? Ні-ні. Я більше скажу. У 2014 році після "заносу" в турнірі ми поїхали в Карпати, і там я зробив їй пропозицію!

Традиційна порада початківцям від регуляра?

Виробити для себе оптимальну стратегію в кеш-грі та дотримуватись її, обов'язково відповідально підходити до банкрол-менеджменту. Дивитися відео з розборами роздач, а краще самому розбирати свої задачі. Ну й у грі намагатися не приймати рішень, в яких не впевнений сам.

Інтерв'ю підготував Євген Смертенко