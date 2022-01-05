Англійський професіонал "проковтнув" акул покеру

Найуспішніший англійський офлайн-покерист Стівен Чідвік демонструє, що і з грою перед монітором у нього все гаразд. Регуляр здобув титул в престижному турнірі за 10 300 доларів.

Головною спеціалізацією Стівена Чідвіка, безумовно, є жива МТТ-гра. В турнірному офлайн-покері англієць виграв майже 37,7 мільйона доларів призових.

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Утім, в непростий для живого покеру час Чідвік, як і більшість його колег, активно катає за віртуальними столами і частенько плюсує непогані суми. Турнір Millions Online High Roller, очікувано, не викликав неймовірного інтересу, все-таки мова про бай-ін у 10 300 доларів.

Водночас за столами не бракувало зіркових і успішних хайролерів, які сформували поле із 50 входів. Лише 9 найдостойніших потрапили у гроші. На 8-му місці, зокрема, фінішував відомий російський профі Артур Мартіросян (25 354 доларів призових), а гроза хайролу австралієць Майкл Адамо зійшов із дистанції на п’ятій позиції (35 674 доларів).

Зірковим за складом виявився і хедз-ап, де Стівен Чідвік мірявся стеком із Адріаном Матеосом. Іспанець до титулу не дотягнувся і забрав 103 771 доларів, а англійський регуляр поповнив банкрол на 141 630 баксів. Значно солідніший приз отримав австрієць Крістіан Рудольф, який напередодні не мав рівних у ще одному хайролерському онлайн-турнірі.