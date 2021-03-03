Андрій k_posol: Тренування з MMA чудово допомагають пережити бед-біти

В інтерв’ю офіційному сайту PokerMatch успішний кеш-регуляр високих лімітів головного українського руму Андрій "k_posol" Поляков розповів про те, що мотивує його працювати над грою, який результат сесії він вважає вдалим та про свою покерну мрію.

Андрію, розкажи, чи давно ти в покері. І з чого для тебе почалося знайомство з грою?

Уперше зіграв років 10 тому. Друзі покликали фрірольчик пограти. Я тоді тільки приблизно розумів, що відбувається, знав комбінації. Досі пам'ятаю, що запхав К4 і успішно вилетів. Потім так само "вдало" зіграв у платному турнірі й побачив, що мужички грають кеш, склав їм компанію, сподобалося. Почав шукати інформацію про гру, читати потроху.

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Що стало ключовим моментом, після якого покер став для тебе роботою?

Суперзамазка сталася. За місяць в офлайні програв десь 15 000 доларів. Після цього взяв паузу, довго думав, чи продовжувати грати. Вирішив, що треба. Підтягнув трохи теорію, повернувся та все відіграв. В Одесі була катка шалена. Грали 50-100 гривень, але в стеках по 100-200 тисяч було в середньому.

Виходить, що ти прийшов в онлайн-покер з офлайну?

Так, відносно недавно став набагато більше гріндити в онлайні. З одного боку, через пандемію, а з іншого був спір з одним знайомим, що зможу виграти. Отже, тепер граю часто на PokerMatch. Останнім часом віддаю перевагу Омасі, робочий ліміт 100-200 гривень. Ось ми з тобою спілкуємось, а я просто зараз граю онлайн (посміхається). Як поле на цих лімітах? Ну, в середньому за столом 4 регуляри й один любитель. Щоправда, регуляри на PokerMatch не суперсильні.

Чим взагалі тебе привабив PokerMatch?

Багато плюсів. Гарне поле, рейкбек, постійні акції для кеш-гравців. Не те, щоб я прагнув у них обов'язково посісти перше місце, але можна сказати, що стабільно потрапляю в топ-5. Додатково "капає" на рахунок, приємно. В середньому сесії займають 5-6 годин, але день на день не схожий. Буває, що й до ранку може бути гра, а наступного дня тиша.



Андрій k_posol Поляков

На твій погляд, в успішній грі який відсоток майстерності, а який везіння?

Думаю, що відсотків 90 - це майстерність. І ще дуже важливий момент – психологія. Іноді люди після програного банку таке починають витворяти. Я теж тильтую, ясна річ. Але намагаюся давати волю емоціям уже після сесії. Для мене важливо, коли, наприклад, в середині сесії програю якусь суму, не просто вийти в нуль, а "плюсонути" за підсумками стільки, скільки програвав у процесі. От таку сесію можу назвати вдалою.

Чим іще захоплюєшся, окрім покеру?

Нещодавно став цікавитись інвестиціями, вивчаю це питання. Спортом займаюся – тренуваннями з єдиноборств ММА. Чудово допомагає вихлюпнути негативні емоції після бед-бітів. Намагаюся проводити більше часу з дружиною, кудись їздити. Взагалі, не зациклююся тільки на покері. Чи є покерна мрія? Ну не те щоб мрія, але, наприклад, прикольно було б узяти участь у телешоу типу Poker After Dark, зіграти на високих лімітах проти світових профі.

Що порадиш початківцям?

Важливо контролювати своє его, щоб не заводитись дуже і не прагнути за будь-яку ціну обіграти супротивника. Грати суворо за банкролом. А ще – обов'язково займатися спортом та відпочивати як слід.