Трофей як витвір мистецтва: американський художник розробив унікальні кубки для покеру

Усі чемпіони WPT цього року отримають унікальні трофеї, створені американським художником Даніелем Аршамом. Він співпрацював з такими відомими брендами як Calvin Klein та Louis Vuitton.

Даніель Аршам – сучасний художник та скульптор із Нью-Йорка, який вперше попрацював для покерного бренду. Митець створив унікальні кубки. Їх отримають чемпіони World Poker Tour у 2023 році.

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Перший кубок уже вручили торішньому чемпіону WPT World Championship Еліоту Хадону. Тепер унікальні трофеї отримають переможці Головної події WPT Seminole Hard Rock та WPT Choctaw. Цікаво, що в обох турнірах за фінальним столом лідирує один і той же гравець – Бін Венг.

Для нас велика честь нагородити чемпіонів такими витворами мистецтва. Аршам – неймовірний художник, роботи якого чудово поєднуються з сучасним стилем життя. Це найбільш творче партнерство в історії WPT, – зазначив генеральний директор WPT Адам Пліска.

Даніель Аршам відомий своїми скульптурами у різних сферах, включаючи живопис, кіно та архітектуру. Його роботи можна побачити у галереях Парижа, Гонконгу, Південної Кореї, Бразилії та Нідерландів.