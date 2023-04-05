Влаштували бійку, а потім сіли грати: покерна дуель Метта Беркі та Ніка Ейрболла стартувала

Конфлікт Метта Беркі та Ніка Ейрболла у твіттері призвів до того, що покеристи вирішили зустрітися за столом та з'ясувати свої стосунки у хедз-апі. Проте й покерний поєдинок ледь не перетворився на реальну бійку.

Хедз-ап між Беркі та Ейрболлом від самого початку обіцяв стати скандальним. Інтелігентний покерист проти багатослівного регуляра хайстейкс – дуель, яка викликала зацікавленість у покерному ком'юніті.

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Ця дуель зароджувалася у звичайних коментарях у твіттері. Серія взаємних образ розрослася у щось більше, ніж просто сварка. Зрештою, вони домовилися провести хедз-ап поєдинок. Умови – 100 годин гри з блайндами 200/400 доларів.

Одразу після появи у казино Белладжіо між Беркі та Ейрболлом сталася сутичка. Один почав провокувати, інший відштовхнув суперника. На даний час конфлікт у щось більше поки не переріс.

Дуелянти відіграли вже майже 20 годин, намагаючись тримати себе в руках. Поки що незначну перевагу має Метт Беркі. Їм доведеться зустрічатися за столом практично цілий місяць, що гарантує ще не одну перепалку за покерним столом.