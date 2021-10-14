Американець виграв мільйон доларів, займаючись покером лише 2 роки

Світова серія покеру – місце де здійснюються чимало мрій. Ще один чемпіон цьогорічного WSOP Даніель Лазрус свою заповітну мету реалізував із першої спроби.

Даніель Лазрус лише 2 роки займається покером професійно, а познайомився із грою менше 5 років тому. Утім, не без допомоги друзів, зумів вийти на солідний рівень і вже пожинає плоди.

Турнір WSOP із амбітною назвою Millionaire Maker за 1 500 доларів, як і анонсував, зробив чемпіона доларовим мільйонером. Щоправда, на шляху до призу в 1 000 000 доларів Даніелю Лазрусу довелось побити поле із 5 330 учасників.

Що цікаво, для американця це не перший золотий браслет Світової серії. В липні цього року Даніель Лазрус здобув перемогу в одному із івентів онлайн-версії WSOP, тоді його призові були значно скромнішими – 205 347 доларів.



Раян Ленг / фото PokerGO

Значно досвідченішим турнірним бійцем є Раян Ленг, який здобув уже третій титул на турнірах Світової серії. Американець показав себе справжнім універсальним солдатом в мікс-турнірі за 1 500 доларів, де довелось змагатись аж у 8 різновидах покеру.

Залишивши за спиною майже 500 учасників, Ленг зустрівся у хедз-апі із маститим Коннором Дрінаном. Фаворит, утім, не зумів реалізувати 10-кратну перевагу за стеком, залишився без браслету і головного призу – 138 тисяч доларів.



Майкл Прендергаст / фото PokerGo

Ще один чемпіон цьогорічного WSOP визначився в турнірі з Омахи, де бай-ін становив лише 600 баксів. Недорогий івент привабив 1 572 учасників, а першим до фінішу прийшов Майкл Прендергаст. Американець справедливо називає себе аматором, адже грає вкрай рідко.

До візиту на цьогорічну Світову серію, Прендергаст виграв загалом лише трохи більше 8 тисяч доларів в живих турнірах. Новий персонал бест тепер становить 127 348 доларів, а завоювання першого браслету WSOP Майкл присвятив своїй дружині.