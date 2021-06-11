Американець пограбував казино на покерні фішки

Рональд Еллісон вигадав просту і зухвалу схему для миттєвого збагачення. 51-річний американець фактично голими руками і за лічені секунди обчистив казино Лас-Вегаса на 10 тисяч доларів.

До казино Cosmopolitan Рональд Еллісон завітав в 6:30 ранку. Грабіжник підійшов до однієї з кас і кинув на прилавок спортивну сумку. Замість погроз і залякування зброєю, Рональд вручив касиру записку із текстом: "Дай мені 10 тисяч "пурпуровими", або зараз буде бум".

Читайте також: Пограбування століття: як у покеристів вкрали майже мільйон євро – відео

Під "пурпуровими" грабіжник мав на увазі пурпурові фішки номіналом 500 доларів. Вочевидь, винахідливий Еллісон не ризикнув брати готівку, аби його важче було відстежити. Переляканий касир вирішив не викривати блеф опонента і чемно віддав те, чого від нього вимагали.

Так чи інакше, зухвалий план Рональда Еллісона провалився. Грабіжника відстежили за камерами спостереження. Поліція вилучила награбоване, а зловмисник у всьому зізнався.