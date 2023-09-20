Активіст та захисник покеру Джошуа МакКаллі на власному прикладі показує як треба перемагати

Новозеландець Джошуа МакКаллі оформив переможний дубль на серії Online Super Series XL. Цей гравець цікавий не лише своїми перемогами, а й публічними висловлюваннями про захист і підтримку онлайн-покеру в Австралії.

Джошуа МакКаллі грає в онлайні під ніком "jsmackers". На серії OSS XL він став чемпіоном події $215 PKO $300K Gtd, а потім виграв турнір $630 Lunch High Roller $150K Gtd. У сумі це принесло йому понад 84 000 доларів призових.

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Джошуа МакКаллі – цікава фігура не лише через свої перемоги. Неодноразово він публічно висловлював свою думку щодо необхідності захисту та підтримки онлайн-покеру у легальному полі Австралії. Кілька років тому він навіть писав листа у Парламент, де детально розповів про те, чому вважає покер важливою грою.

Покер – це не просто захоплююча гра, а й місце зустрічі людей з різних сфер. За екраном комп'ютера ви можете стати частиною однієї спільноти, незалежно від стану здоров'я або посади на роботі. Ви отримуєте можливість розважитися, заробити та знайти нових друзів, – написав МакКаллі.

На думку Джошуа МакКаллі, хоча покер і може мати негативні наслідки для окремої людини, але загалом суспільство отримує від нього набагато більше користі. Своїм прикладом він доводить, що грою можна заробляти, якщо ставитися до справи відповідально.

Джошуа МакКаллі вважається одним із найбільш прогресивних гравців сучасності в онлайні. Неодноразово він з'являвся за фінальними столами популярного хайролерського турніру Super Millions. Востаннє новозеландець грав за фіналкою 2 місяці тому, забравши понад 100 000 доларів призових.