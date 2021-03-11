750 тисяч доларів для переможця: Лас-Вегас прийняв найбільший покерний турнір з початку пандемії

Попри безліч можливостей грати в онлайні, за час пандемії покерна спільнота уже встигла неабияк скучити за масштабними живими подіями. Та схоже, ця проблема починає потроху вирішуватися.

Днями у Лас-Вегасі завершився, мабуть, найбільший турнір з часу початку пандемії коронавірусу. WPT Venetian з бай-іном 5 тисяч доларів зібрав неймовірні за сучасними мірками 937 входів. Змагання розтягнулися на чотири дні і відбувалися із дотриманням усіх необхідних противірусних обмежень: маски, антисептики, соціальна дистанція, та перегородки між гравцями за всіма столами.

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Під кінець змагань, щоправда, саме через необхідність дотримання карантинних норм виникли кілька проблем. Коли в грі залишилося 8 покеристів, організатори вирішили розсадити їх по двох столах 4-max. Самі спортсмени, звісно, були проти, адже це суттєво пришвидшувало гру і робило її менш скіловою.

Так чи інакше, коли кількість гравців зменшилися до семи, їх нарешті посадили за один фінальний стіл. Ми вже розповідали, що один з фіналістів несподівано потрапив у лікарню і решта гравців люб’язно дали йому додатковий час на повернення. Роланд Рокіта таки встиг за "фіналку" і в підсумку посів третє місце, заробивши 363 тисячі доларів.

Найпомітнішою фігурою вирішальної стадії був чемпіон WSOP 2015 Джо Маккін. Він починав фінал у статусі чіп-лідера і дістався до хедз-апу, де утім поступився іншому американцю Цін Лю. Новий чемпіон WPT заробив 752 тисячі доларів – найбільші призові у кар’єрі. Маккін отримав майже пів мільйона за друге місце.