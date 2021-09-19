74-річний українець виграв більше 100 тисяч гривень в онлайн-турнірі

На покерній платформі PokerMatch завершився другий турнір-мільйонник Tremzin's Million PKO. Спортсменам знову вдалось перебити гарантований призовий фонд у мільйон гривень, а одразу кілька відомих регулярів заробили солідні призові.

Турнір із бай-іном 2 500 гривень зібрав поле із 509 входів, за шестизначні призові боровся й винуватець торжества Гліб Тремзін. Експерт, утім, склав зброю незадовго до ITM, посівши 102 місце.

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Коштовний нокаут оформив гравець із ніком "andrejbublik", який за вибиття "ti0373" отримав миттєву винагороду у 5 000 турнірних гривень. До призової зони, зрештою, потрапили 60 найкращих спортсменів, а представники топ-9 гарантували собі уже 5-значні виплати.



Гліб "ti0373" Тремзін / PokerMatch

Серед них чемпіон першого турніру Tremzin's Million PKO "charox", якому цього разу судилось стати бабл-боєм фінального столу. Після вильоту трьох гравців, квінтет фіналістів уклав угоду, за підсумками якої титул дістався гравцю Ростиславу "tahgem" із Тернополя (89,787 грн + 48,914 грн КО).

Із відчутною фінансовою користю майже 6 з половиною годин провів і титулований регуляр Валерій Скудар "markovich". Українець, який нещодавно відсвяткував свій 74 день народження, отримав за 2 місце 89 459 + 29 882 KO гривень.