5 000 000 гривень гарантії: в українському покер-румі відбудеться черговий грандіозний турнір

Уже 6 березня на PokerMatch знову розіграють фантастичні призові і приємні бонуси в рамках турніру Mega KO. Перший івент, який відбувся 20 лютого викликав чималий ажіотаж, цього разу, вочевидь, активність гравців буде ще більшою, адже покер-рум удвічі зменшив бай-ін в турнір.

На відміну від першого турніру де розіграли рекордні для українського онлайну призові, наступний івент Mega KO обійдеться його учасникам у 2 500 гривень. За традицією, відібратись у турнір можна через численні сателіти від 4 гривень.

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Окрім чималого гарантованого призового фонду, в рамках турніру розіграють щонайменше 2 000 000 гривень приємними бонусами. У першому турнірі цю суму подвоїли і роздали подарунків аж на 4 000 000 гривень. Гравцям вдалось перевершити і гарантований призовий фонд який склав рекордні 6 732 000 гривень. Деталі про супертурнір на офіційному сайті PokerMatch.