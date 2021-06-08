5 фінальних столів за один стрім: американець упіймав удачу за хвоста

Стрімер Джон Ван Фліт надовго запам’ятає феєричну ігрову сесію, впродовж якої зумів занести близько 77 тисяч доларів. Глядачі американця побували зі стрімером одразу на 5 фіналках і відсвяткували із ним 2 перемоги.

8-годинний стрім подарував Джону Ван Фліту та його публіці чимало позитивних емоцій. Не без участі фортуни, а стрімеру частенько доїжджало, американець пробився на вирішальну стадію одразу у 5 турнірах. Ван Фліт, до слова, грає далеко не на мікролімітах. Стрімер заробив добротні призові у турнірах з бай-інами від 530 до 1050 доларів.

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У підсумку, американець здобув 2 трофеї, а ще у двох івентах фінішував на другій сходинці. Саме звання віце-чемпіона в турнірі хайролерів за 1050 доларів принесло Ван Фліту левову частку призових у плідній сесії – 29,8 К доларів. А загалом стрімер закінчив марафон, заробивши призовими близько 77 тисяч. На знак подяки фартовій публіці, Джон роздав 50 подарункових підписок.