31-річного корейця визнали найкращим покеристом 2020 року

Йонг Квон, який уже майже 10 років успішно виступає в онлайні, провів плідний 2020 рік. Американець корейського походження переміг у номінації гравець року за версією WSOP.

Оскільки цьогоріч Світова серія покеру була змушена перебратись в онлайн, саме комп’ютерні регуляри накопичували залікові очки в боротьбі за почесне звання. Йонг "LuckySpewy1" Квон досяг позначки у 73 039.91 балів і не залишив суперникам шансів у лідерборді. Переможець отримав 10 000 доларів та ексклюзивний золотий перстень від WSOP.

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Є у колекції Йонга Квона і чемпіонський браслет Світової серії. В 2019 році покерист підкорив один із онлайн турнірів WSOP і виграв свої рекордні призові в кар’єрі – понад 165 тисяч доларів. Загальні здобутки корейця в онлайні практично сягнули позначки у 4 мільйони доларів.

А от із "живою" грою Йонг Квон наразі на ви. В офлайні він виграв лише близько 40 тисяч і не планує в найближчий час перекваліфіковуватись. Кумедний випадок із біографії Квона зайвий раз це підтверджує. Кілька років тому покерист виграв через сателіти одразу два квитки на Головну подію Світової серії. Утім, поїхав до Лас-Вегаса лише для того, аби обміняти перепустки на 20 000 доларів.