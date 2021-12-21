30 мільярдів гривень в державну казну: експерти оцінили прибутковість грального бізнесу

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей добре зарекомендувала себе у перший рік діяльності. Заклавши у функціонування КРАІЛ 137.5 млн гривень, держава отримала 1,5 мільярда лише від ліцензійних платежів.

Підсумки роботи КРАІЛ та тему дотримання принципів відповідальної гри експерти підняли під час чергового круглого столу "Актуальні тенденції розвитку грального бізнесу в Україні" у пресцентрі "Українських Новин".

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Доцільність свого створення Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей спробує підтвердити і впродовж 2022 року. Адже сукупний економічний ефект для України від легалізації грального бізнесу може становити до 30 мільярдів гривень.



Борис Баум / фото "Українські Новини"

Цьому, перш за все, сприятиме ухвалення законопроєкту 2713-д з оподаткування азартних ігор, який встановить чітку систему оподаткування, а отже, і зробить «правила гри» зрозумілішими для існуючих та потенційних учасників ринку, включно з іноземними інвесторами, – зазначив Борис Баум, перший заступник голови КРАІЛ.

Аби ця сфера була не лише прибутковою, але й безпечною для суспільства, не варто забувати про принципи відповідальної гри. Скажімо, покер, який має незаперечну спортивну складову, наочно демонструє, що в гемблінгу багато залежить від навичок, а не від везіння.



Віктор Кириченко / фото "Українські Новини"

Соціальні проєкти покликані знизити напругу відносно грального бізнесу й донести до широкого загалу, що це певний вид інтелектуального дозвілля, такий самий, як і багато інших. Для нас є пріоритетним співпрацювати по проєктах, схожих на наш продукт за позиціонуванням та цінностями. І це можуть бути абсолютно несподівані колаборації, – наголосив Віктор Кириченко, генеральний директор PokerMatch Ukraine.