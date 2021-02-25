25-річний естонець заробив пів мільйона доларів у покерному турнірі

Сенсаційною перемогою Оттомара Ладви завершився престижний турнір Super High Roller WPT.

Заплатити чималий бай-ін у 25 500 доларів вирішили 70 покеристів, та лише 11 з них в підсумку пробилися до призової зони. Серед них і 25-річний Оттомар Ладва. Естонець – професійний шахіст. Він чотири рази вигравав чемпіонат своєї країни, а у 2016 році заробив статус гросмейстера.

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При цьому Ладва не новачок і в покері. Зокрема, у 2019 він виграв один із сайд-івентів EPT Barcelona, заробивши понад 200 тисяч доларів. Минулого року Оттомар активно грав WSOP Online, впродовж якого аж 13 разів потрапляв у призи. Та саме успіх на Super High Roller WPT став поки найбільшим покерним досягненням успішного шахіста.

У хедз-апі естонцю довелося змагатися з одним із найуспішніших турнірних гравців у історії Джастіном Бономо. Більше того, знаменитий канадець вийшов у фінальну дуель зі стеком у 4 рази більшим ніж в Оттомара! Вирішальна дуель тривала більше двох годин і за цей час Ладва таки зумів вирвати перемогу у куди досвідченішого суперника. Нагородою для представника Естонії стали найбільші призові у кар’єрі – 529 тисяч доларів. Бономо за друге місце дісталося 327 тисяч.