Із Семом Грізлі ніколи не було скучно за покерним столом, водночас, один із мастодонтів гри міг і міцним слівцем суперника нагородити і стусаном. Сьогодні, утім, про американця говорять тільки добре – його не стало незадовго до 68-го дня народження. Покерист не впорався із інсультом та аневризмою мозку.

Сем Грізлі застав часи, коли покер був далеким від статусу гри мільйонів. Американець розпочав активну кар’єру наприкінці вісімдесятих. Відтак, давно товаришував і з Дойлом Брансоном і з Майком Матусовим. А от із колись наймолодшим чемпіоном світу Філом Хельмутом у Сема Грізлі були, м’яко кажучи, неприязні стосунки.

Читайте також: Ще одна втрата для покерної спільноти: помер Дарвін Мун

Під час одного із турнірів WSOP 2003 між суперниками за столом зав’язалась словесна перепалка. З’ясування стосунків Грізлі і Хельмут перенесли у кулуари, де Філ отримав хороший урок боксу. Конфлікт між покеристами із часом вичерпався і сьогодні Хельмут разом із багатьма колегами скорбіє через втрату Сема Грізлі.



Сем Грізлі. Фото: Poker Central

Покерна кар’єра американця була неоднозначною. Сем Грізлі брав, як то кажуть, не якістю, а кількістю. На його турнірному шляху не було гучних перемог, а загальна сума призових – 1 354 877 доларів – накопичення порівняно незначних ITM. Рекордні призові Сема Грізлі в одному турнірі – лише 70 400 доларів.

Попри це, американець був яскравою особистістю і брав активну участь у популяризації гри. За що заслужив добру пам’ять і теплі слова від колег по цеху після смерті. Спочивай з миром, Семе.