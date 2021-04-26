200 000 гривень щотижня: в Україні стартувала акція для майстрів Омахи

Платформа PokerMatch не залишить без справ поціновувачів кеш-гри в Омаху. 26 квітня в українському покер-румі стартувала рейк-гонка "Омахоманія".

Щотижня найбільш наполегливі гравці розіграють 200 000 гривень у спеціальному лідерборді, а переможець рейтингу отримає 44 000 гривень. Аби поборотись за круті призи, достатньо у ігровому клієнті в розділі "Акції" обрати "Омахоманію" і натиснути кнопку "Взяти участь". Баталії рейк-марафону стартують за звичайними та бустовими кеш-столами Омахи на ліміті від 2.5/5 гривень.

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Ще одна важлива деталь – чим вищий ліміт, тим більшу кількість очок гравець отримує за кожну рейкову роздачу. На ліміті 2.5/5 гривень – 1 бал, 5/10 – 2 бали, 10/20 – 5 залікових очок. До щотижневого лідерборду потраплять 15 найкращих покеристів, мінімальний приз – 4 000 гривень. Більш детальна інформація – на офіційному сайті PokerMatch.