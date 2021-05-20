1,7 мільйона баксів за три тижні: австралійський покерист набрав фантастичну форму

Один з найкращих австралійських покеристів Майкл Аддамо набрав нестримної ходи. Він виграв уже третій турнір хайролерів за останній час.

Десять днів тому австралієць став чемпіоном Super Millions, заробивши 1,3 мільйона доларів. Цей тиждень він розпочав тріумфом у турбо-турнірі.

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Тепер от Майклові не було рівних у супер турнірі хайролерів. Бай-ін сюди коштував 25,5 тисяч баксів, тому не дивно, що компанія зібралися іменита.

Скажімо, найуспішніший австралійський покерист Матіас Ейбінгер посів п’яте місце і заробив 75 тисяч доларів. Найкращий гравець Боснії Альмедін Імсіровіч став третім, отримавши 145,6 тисяч "зелених".

У вирішальному хедз-апі зброю схрестили Артур Мартіросян і Майкл Аддамо. Австралієць зміг здолати спротив росіянина. Артур заробив 223 тисячі доларів, а чемпіон став багатшим на 363,3 тисячі баксів!

Тож за останні десять днів Аддамо оформив уже третю перемогу в турнірі багатіїв, у сумі заробивши 1,7 мільйона доларів!